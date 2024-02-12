Часть водителей автоматически лишится прав в 2024 году. Как не остаться без прав?

Согласно изменениям в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения", с 1 апреля 2024 года некоторые водительские права, включая иностранные, станут недействительными через год после получения российского гражданства.
Для восстановления прав необходимо будет пересдать только теоретическую часть экзамена и пройти медицинское обследование.
Практического вождения с инспектором ГИБДД не требуется. Нарушители без водительских прав будут подвергаться штрафам, а к пересдаче экзамена не допустят тех, кто ранее лишался прав на вождение или не выполнил условия для их возврата в назначенный срок.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.