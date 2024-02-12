Часть водителей автоматически лишится прав в 2024 году. Как не остаться без прав?

Изменения в законодательстве о водительских правах с 1 апреля: что нужно знать

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Согласно изменениям в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения", с 1 апреля 2024 года некоторые водительские права, включая иностранные, станут недействительными через год после получения российского гражданства.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Для восстановления прав необходимо будет пересдать только теоретическую часть экзамена и пройти медицинское обследование.

Практического вождения с инспектором ГИБДД не требуется. Нарушители без водительских прав будут подвергаться штрафам, а к пересдаче экзамена не допустят тех, кто ранее лишался прав на вождение или не выполнил условия для их возврата в назначенный срок.