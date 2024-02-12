Устали от шума шипов? Вот как сделать вашу поездку тише и комфортнее

Как снизить шум от шипованной резины

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Портал njcar. ru предоставил несколько эффективных способов снижения шума от шипованной резины на зимних шинах.

Владельцы автомобилей могут принять различные меры, начиная от улучшения звукоизоляции в колесных арках и дверях автомобиля до выбора шин с более низким индексом шума. Также важно обращать внимание на дизайн протектора, отдавая предпочтение асимметричным рисункам для снижения шума.

Проверка давления в шинах также имеет значение, так как недостаточное давление может увеличить уровень шума. Недавно предложенный метод — использование специальной прошивки для мультимедийной системы, которая снижает уровень шума, генерируя антишум через динамики автомобиля. Эти простые шаги помогут сделать поездки зимой более комфортными и тихими для водителей и пассажиров.