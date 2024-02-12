Секреты долговечности: почему важно менять масло в АКПП?

Зачем нужна замена масла в АКПП: экспертные разъяснения

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Специалисты автосервиса, специализирующегося на восстановлении АКПП, поделились в интервью с порталом njcar.ru важной информацией о необходимости замены масла в автоматической коробке передач.

В отличие от рекомендаций производителей о необходимости обслуживания АКПП только в рамках гарантийного срока, эксперт утверждает, что замена трансмиссионной жидкости необходима каждые 40 000-50 000 километров пробега или каждые 2-4 года, исходя из условий эксплуатации.

Это обоснованная необходимость, так как частицы износа могут привести к засорению системы и выходу из строя коробки передач. Регулярная замена масла помогает поддерживать коробку передач в хорошем состоянии и предотвращает дорогостоящий ремонт.