Не дайте запотеть окнам в машине. Эти советы спасут ваш обзор даже в самую слякотную погоду

Как избежать запотевания окон в машине в снег и дождь

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Портал njcar. ru поделился советами о том, как избежать запотевания окон в машине во время дождя с снегом.

Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первое правило — включить кондиционер и дать ему поработать, так как он осушает воздух, что препятствует конденсации на стеклах. Однако важно настроить направление воздушных потоков на переднее ветровое и боковые стекла, а для заднего стекла использовать электрообогрев.

Важно помнить, что использование рециркуляции воздуха в таких условиях бесполезно и может даже усилить запотевание окон.