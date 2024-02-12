Не дайте запотеть окнам в машине. Эти советы спасут ваш обзор даже в самую слякотную погоду

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Как избежать запотевания окон в машине в снег и дождь

0:33
Авто

Портал njcar. ru поделился советами о том, как избежать запотевания окон в машине во время дождя с снегом.

Как избежать запотевания окон в машине в снег и дождь
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первое правило — включить кондиционер и дать ему поработать, так как он осушает воздух, что препятствует конденсации на стеклах. Однако важно настроить направление воздушных потоков на переднее ветровое и боковые стекла, а для заднего стекла использовать электрообогрев.

Важно помнить, что использование рециркуляции воздуха в таких условиях бесполезно и может даже усилить запотевание окон.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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