Не дайте запотеть окнам в машине. Эти советы спасут ваш обзор даже в самую слякотную погоду

Портал njcar. ru поделился советами о том, как избежать запотевания окон в машине во время дождя с снегом.
Первое правило — включить кондиционер и дать ему поработать, так как он осушает воздух, что препятствует конденсации на стеклах. Однако важно настроить направление воздушных потоков на переднее ветровое и боковые стекла, а для заднего стекла использовать электрообогрев.
Важно помнить, что использование рециркуляции воздуха в таких условиях бесполезно и может даже усилить запотевание окон.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.