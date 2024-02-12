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Инспекторы ГИБДД возвращают обязательный техосмотр для автовладельцев: кому придется платить штрафы

Когда водителям всё же нужно проходить обязательный техосмотр: пояснения представителя ГИБДД

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Авто

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких случаях водителям легковых автомобилей всё же придется проходить обязательный технический осмотр.

Когда водителям всё же нужно проходить обязательный техосмотр: пояснения представителя ГИБДД
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В последнее время инспекторы ДПС начали требовать диагностические карты и штрафовать автомобилистов за отсутствие этого документа. Это связано с появлением дополнений к списку технических неисправностей в Правилах дорожного движения, которые определяют поломки, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Если инспектор обнаруживает такую неисправность, он выносит штраф и выдает предписание на устранение с последующим прохождением техосмотра.

Таким образом, владельцам автомобилей, где выявлены нештатные детали или другие неисправности, придется посетить станцию технического осмотра для устранения проблемы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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