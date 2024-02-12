Инспекторы ГИБДД возвращают обязательный техосмотр для автовладельцев: кому придется платить штрафы

Когда водителям всё же нужно проходить обязательный техосмотр: пояснения представителя ГИБДД

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких случаях водителям легковых автомобилей всё же придется проходить обязательный технический осмотр.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В последнее время инспекторы ДПС начали требовать диагностические карты и штрафовать автомобилистов за отсутствие этого документа. Это связано с появлением дополнений к списку технических неисправностей в Правилах дорожного движения, которые определяют поломки, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Если инспектор обнаруживает такую неисправность, он выносит штраф и выдает предписание на устранение с последующим прохождением техосмотра.

Таким образом, владельцам автомобилей, где выявлены нештатные детали или другие неисправности, придется посетить станцию технического осмотра для устранения проблемы.