Инспекторы ГИБДД возвращают обязательный техосмотр для автовладельцев: кому придется платить штрафы

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких случаях водителям легковых автомобилей всё же придется проходить обязательный технический осмотр.
В последнее время инспекторы ДПС начали требовать диагностические карты и штрафовать автомобилистов за отсутствие этого документа. Это связано с появлением дополнений к списку технических неисправностей в Правилах дорожного движения, которые определяют поломки, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Если инспектор обнаруживает такую неисправность, он выносит штраф и выдает предписание на устранение с последующим прохождением техосмотра.
Таким образом, владельцам автомобилей, где выявлены нештатные детали или другие неисправности, придется посетить станцию технического осмотра для устранения проблемы.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.