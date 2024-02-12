Хватит мучиться с пылью на панели. Эксперт раскрыл секрет долговременной чистоты авто

Руководитель автомойки в интервью для портала njcar. ru поделился методом, который помогает избавиться от быстрого загрязнения передней панели автомобиля пылью.
По его словам, использование специальных полиролей-антистатиков после мойки может поддерживать чистоту и создавать уют в салоне машины на протяжении почти месяца. Эти средства легко наносятся и равномерно распределяются на пластиковых и кожаных элементах интерьера, а также на внешних деталях кузова.
Они не только предотвращают пыль, но и придают матовый или глянцевый эффект, скрывая мелкие царапины и подчеркивая текстуру поверхностей.
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