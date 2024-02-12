Скрытые факты о топливе. Эксперты раскрывают, почему вы не должны верить этим мифам

Эксперты издания "АвтоВзгляд" поделились информацией, которая развеяла несколько распространенных мифов об автомобильном топливе. Они объяснили, что октановое число топлива не связано с его качеством и могут быть случаи, когда бензин с низким октановым числом подходит для определенных типов двигателей.
Второй миф об ущербе, наносимом чистящими присадками в бензине, был развенчан экспертами, которые отметили их полезные свойства, включая удаление нагара и очистку форсунок.
Наконец, специалисты опровергли миф о том, что производители машин рекомендуют топливо с более высоким октановым числом из-за его стоимости. Они утверждают, что автомобили способны работать на различных видах бензина, и производители адаптируют двигатели под условия рынка, включая изменения в доступности топлива.
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