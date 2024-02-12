Скрытые факты о топливе. Эксперты раскрывают, почему вы не должны верить этим мифам

Эксперты развенчали популярные мифы об автомобильном топливе: что важно знать

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты издания "АвтоВзгляд" поделились информацией, которая развеяла несколько распространенных мифов об автомобильном топливе. Они объяснили, что октановое число топлива не связано с его качеством и могут быть случаи, когда бензин с низким октановым числом подходит для определенных типов двигателей.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Второй миф об ущербе, наносимом чистящими присадками в бензине, был развенчан экспертами, которые отметили их полезные свойства, включая удаление нагара и очистку форсунок.

Наконец, специалисты опровергли миф о том, что производители машин рекомендуют топливо с более высоким октановым числом из-за его стоимости. Они утверждают, что автомобили способны работать на различных видах бензина, и производители адаптируют двигатели под условия рынка, включая изменения в доступности топлива.