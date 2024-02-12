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Эксперты раскрыли секрет борьбы с запотеванием стекол автомобиля без дорогих средств

Простой и эффективный способ борьбы с запотеванием автомобильных стекол

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Авто

Эксперты портала "Автовзгляд" представили простой и эффективный способ борьбы с запотеванием автомобильных стекол, который не требует приобретения дорогих средств.

Простой и эффективный способ борьбы с запотеванием автомобильных стекол
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Для этого потребуется всего лишь глицерин, доступный в любой аптеке, и самая дешевая водка. После смешивания этих компонентов с водой, полученное средство следует нанести на внутреннюю сторону чистых стекол при помощи губки или микрофибры и тщательно растереть.

Проветривание салона после обработки поможет избавиться от запаха алкоголя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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