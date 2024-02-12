Эксперты раскрыли секрет борьбы с запотеванием стекол автомобиля без дорогих средств

Эксперты портала "Автовзгляд" представили простой и эффективный способ борьбы с запотеванием автомобильных стекол, который не требует приобретения дорогих средств.
Для этого потребуется всего лишь глицерин, доступный в любой аптеке, и самая дешевая водка. После смешивания этих компонентов с водой, полученное средство следует нанести на внутреннюю сторону чистых стекол при помощи губки или микрофибры и тщательно растереть.
Проветривание салона после обработки поможет избавиться от запаха алкоголя.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.