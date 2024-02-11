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Самые смешные анекдоты из мира автомобилей, которые рассмешат каждого водителя

Смех и юмор в автомобильной среде: популярные анекдоты про водителей

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Авто

Журналисты iReactor провели интервью с автоэкспертами о самых любимых анекдотах в автомобильной среде. Анекдоты в этой области помогают юмористически осветить стереотипы и ситуации, с которыми сталкиваются водители.

Смех и юмор в автомобильной среде: популярные анекдоты про водителей
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из популярных анекдотов, рассказанный автомобильным экспертом Алексеем Хресиным, написан самим бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В этом анекдоте водитель крутого Mercedes-Benz сталкивается с Москвичем, а их разговор приводит к комической ситуации.

"В крутой Mercedes-Benz врезается старенький Москвич. Из дорого лимузина выходят два накачанных парня и вытаскивают из Москвича низенького мужичка в кепке. "Ну что, мужик, ты очень крупно попал! Ты кто такой?" "А я — мэр Лужков!" Ну что ж, вот на них ты и попал, поехали наши Лужки смотреть".

Все это подчеркивает, что анекдоты остаются популярными в автомобильной среде, несмотря на распространение мемов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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