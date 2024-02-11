Секреты долговечности: как сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля зимой

Автоэксперт Вячеслав Субботин делится полезными советами по мойке автомобиля зимой.
Он рекомендует избегать мойки в мороз и проводить процедуру при температуре близкой к нулю, чтобы избежать повреждения ЛКП реагентами. Для мойки следует использовать теплую воду и специальный шампунь, а также предпочтительно выбирать бесконтактные мойки.
Эксперт советует отложить нанесение воска или керамического покрытия до лета и вместо этого регулярно проводить обычную мойку, чтобы сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.