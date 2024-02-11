Секреты долговечности: как сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля зимой

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Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой

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Авто

Автоэксперт Вячеслав Субботин делится полезными советами по мойке автомобиля зимой.

Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он рекомендует избегать мойки в мороз и проводить процедуру при температуре близкой к нулю, чтобы избежать повреждения ЛКП реагентами. Для мойки следует использовать теплую воду и специальный шампунь, а также предпочтительно выбирать бесконтактные мойки.

Эксперт советует отложить нанесение воска или керамического покрытия до лета и вместо этого регулярно проводить обычную мойку, чтобы сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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