Секреты долговечности: как сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля зимой

Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой

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Автоэксперт Вячеслав Субботин делится полезными советами по мойке автомобиля зимой.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он рекомендует избегать мойки в мороз и проводить процедуру при температуре близкой к нулю, чтобы избежать повреждения ЛКП реагентами. Для мойки следует использовать теплую воду и специальный шампунь, а также предпочтительно выбирать бесконтактные мойки.

Эксперт советует отложить нанесение воска или керамического покрытия до лета и вместо этого регулярно проводить обычную мойку, чтобы сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии.