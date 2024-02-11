Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Кардиолог Ягафарова заявила, что кофе помогает справиться с гипотонией
Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту
IJP: Взаимодействие собаки и человека положительно сказывается на их здоровье
До последнего момента: маски с немедленным результатом
Автоэксперты назвали пять вещей, которые не следует чинить в машине самостоятельно
Эффективные приемы: Как правильно подкормить смородину пищевой содой
Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом
Эксперты названы самые "любимые" и "нелюбимые" марки автомобилей среди россиян

Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США

0:31
Авто

По данным портала iSeeCars, владельцы некоторых моделей Toyota в США, таких как Prius, не собираются расставаться со своими машинами даже после 15 лет эксплуатации.

Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В России, согласно отчету компании "АвтоСпецЦентр", автолюбители также предпочитают держать в своем автопарке транспортные средства немецкой марки Volkswagen и японской Toyota.

Однако существуют бренды, которые не пользуются популярностью у российских автовладельцев, такие как Fiat, Smart, Cadillac и SsangYong.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон
Как лучше всего подписать рассаду, чтобы ничего не забыть
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США
Кардиолог Ягафарова заявила, что кофе помогает справиться с гипотонией
Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту
IJP: Взаимодействие собаки и человека положительно сказывается на их здоровье
До последнего момента: маски с немедленным результатом
Автоэксперты назвали пять вещей, которые не следует чинить в машине самостоятельно
Эффективные приемы: Как правильно подкормить смородину пищевой содой
Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников