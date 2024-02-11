Эксперты названы самые "любимые" и "нелюбимые" марки автомобилей среди россиян

Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США

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По данным портала iSeeCars, владельцы некоторых моделей Toyota в США, таких как Prius, не собираются расставаться со своими машинами даже после 15 лет эксплуатации.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В России, согласно отчету компании "АвтоСпецЦентр", автолюбители также предпочитают держать в своем автопарке транспортные средства немецкой марки Volkswagen и японской Toyota.

Однако существуют бренды, которые не пользуются популярностью у российских автовладельцев, такие как Fiat, Smart, Cadillac и SsangYong.