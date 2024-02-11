Эксперты названы самые "любимые" и "нелюбимые" марки автомобилей среди россиян

По данным портала iSeeCars, владельцы некоторых моделей Toyota в США, таких как Prius, не собираются расставаться со своими машинами даже после 15 лет эксплуатации.
В России, согласно отчету компании "АвтоСпецЦентр", автолюбители также предпочитают держать в своем автопарке транспортные средства немецкой марки Volkswagen и японской Toyota.
Однако существуют бренды, которые не пользуются популярностью у российских автовладельцев, такие как Fiat, Smart, Cadillac и SsangYong.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.