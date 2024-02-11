Неожиданный урон: что делать, если сосулька упала на ваш автомобиль

Адвокат Екатерина Антонова, в интервью "Слово и Дело", поделилась советами о том, как действовать, если на ваш автомобиль упал лёд или сосулька с крыши здания. По её мнению, за возмещение ущерба должна отвечать организация, ответственная за содержание здания.
Сначала необходимо фотографировать повреждения и место происшествия, вызвать полицию для составления акта, а затем оценить ущерб и предъявить его к обслуживающей компании.
В случае отказа в возмещении, можно обратиться в суд, имея весь необходимый пакет документов.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.