Неожиданный урон: что делать, если сосулька упала на ваш автомобиль

Как поступить, если лёд падает на автомобиль: советы адвоката

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Адвокат Екатерина Антонова, в интервью "Слово и Дело", поделилась советами о том, как действовать, если на ваш автомобиль упал лёд или сосулька с крыши здания. По её мнению, за возмещение ущерба должна отвечать организация, ответственная за содержание здания.

Сначала необходимо фотографировать повреждения и место происшествия, вызвать полицию для составления акта, а затем оценить ущерб и предъявить его к обслуживающей компании.

В случае отказа в возмещении, можно обратиться в суд, имея весь необходимый пакет документов.