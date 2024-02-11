Не делайте этих ошибок при прогреве машины зимой! Эксперты рассказали, как избежать неприятностей

Эксперты "Российской газеты" перечислили шесть наиболее частых ошибок водителей при прогреве машины зимой.
Наиболее распространенной ошибкой является запуск двигателя сразу после посадки в автомобиль, вместо того чтобы предварительно включить зажигание и подождать, пока все системы войдут в рабочее состояние.
Даже современные двигатели требуют прогрева в мороз, чтобы обеспечить эффективную смазку деталей. Ускорить процесс прогрева можно, увеличив обороты двигателя до 2 тысяч оборотов в минуту. Отогрев лобового стекла обдувом "на полную" может привести к появлению трещин. Разогрев картера открытым огнем является опасным и может привести к возгоранию, поэтому рекомендуется установка предпускового подогревателя как безопасный вариант.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.