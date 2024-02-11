Не делайте этих ошибок при прогреве машины зимой! Эксперты рассказали, как избежать неприятностей

Эксперты предупреждают: шесть распространенных ошибок водителей при прогреве машины зимой

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Эксперты "Российской газеты" перечислили шесть наиболее частых ошибок водителей при прогреве машины зимой.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Наиболее распространенной ошибкой является запуск двигателя сразу после посадки в автомобиль, вместо того чтобы предварительно включить зажигание и подождать, пока все системы войдут в рабочее состояние.

Даже современные двигатели требуют прогрева в мороз, чтобы обеспечить эффективную смазку деталей. Ускорить процесс прогрева можно, увеличив обороты двигателя до 2 тысяч оборотов в минуту. Отогрев лобового стекла обдувом "на полную" может привести к появлению трещин. Разогрев картера открытым огнем является опасным и может привести к возгоранию, поэтому рекомендуется установка предпускового подогревателя как безопасный вариант.