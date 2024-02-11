Секреты выбора авто для пенсионеров: эксперт рассказал, на что обращать внимание

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Эксперт посоветовал пенсионерам, как выбирать подержанный автомобиль

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Авто

Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной Сервисной ассоциации (АСА), советует пенсионерам обратить внимание на количество прошедших технических обслуживаний и частоту посещения автомобиля сервиса при выборе подержанного автомобиля.

Эксперт посоветовал пенсионерам, как выбирать подержанный автомобиль
Фото: openverse.org by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Он подчеркивает, что информация о предыдущем обслуживании доступна в открытых источниках и является ключевым показателем состояния машины. Кроме того, важно учитывать количество ремонтов, чтобы избежать дополнительных затрат и проблем для нового владельца.

Казаченко отмечает, что при выборе конкретной модели автомобиля важно учитывать бюджет покупки, при этом французские и корейские марки могут порадовать доступностью запчастей и сервиса, а также надежными эксплуатационными характеристиками.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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