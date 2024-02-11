Секреты выбора авто для пенсионеров: эксперт рассказал, на что обращать внимание

Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной Сервисной ассоциации (АСА), советует пенсионерам обратить внимание на количество прошедших технических обслуживаний и частоту посещения автомобиля сервиса при выборе подержанного автомобиля.
Он подчеркивает, что информация о предыдущем обслуживании доступна в открытых источниках и является ключевым показателем состояния машины. Кроме того, важно учитывать количество ремонтов, чтобы избежать дополнительных затрат и проблем для нового владельца.
Казаченко отмечает, что при выборе конкретной модели автомобиля важно учитывать бюджет покупки, при этом французские и корейские марки могут порадовать доступностью запчастей и сервиса, а также надежными эксплуатационными характеристиками.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.