Секреты запуска авто в мороз: что делать, чтобы ваша машина всегда заводилась

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Автоэксперт поделился советами: как правильно запускать автомобиль в мороз

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Авто

Автоэксперт Егор Васильев, делится советами о том, как правильно запускать автомобиль в холодную погоду. Перед запуском необходимо убедиться, что все потребители энергии отключены, затем следует включить зажигание и подождать несколько секунд, чтобы электроника выбрала оптимальный алгоритм.

Автоэксперт поделился советами: как правильно запускать автомобиль в мороз
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Регулярное обслуживание аккумулятора и его зарядка крайне важны, особенно перед наступлением холодов. При заправке машины перед сильными морозами следует выбирать качественное топливо, особенно для дизельных автомобилей.

Если машина не заводится с первого раза, рекомендуется подождать и повторно попробовать, а также использовать специальные спреи для впускной коллектора. Если все способы не помогают, следует обратиться к специалистам для выявления причины неполадки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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