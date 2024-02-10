Секреты запуска авто в мороз: что делать, чтобы ваша машина всегда заводилась

Автоэксперт поделился советами: как правильно запускать автомобиль в мороз

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Автоэксперт Егор Васильев, делится советами о том, как правильно запускать автомобиль в холодную погоду. Перед запуском необходимо убедиться, что все потребители энергии отключены, затем следует включить зажигание и подождать несколько секунд, чтобы электроника выбрала оптимальный алгоритм.

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Регулярное обслуживание аккумулятора и его зарядка крайне важны, особенно перед наступлением холодов. При заправке машины перед сильными морозами следует выбирать качественное топливо, особенно для дизельных автомобилей.

Если машина не заводится с первого раза, рекомендуется подождать и повторно попробовать, а также использовать специальные спреи для впускной коллектора. Если все способы не помогают, следует обратиться к специалистам для выявления причины неполадки.