Секреты запуска авто в мороз: что делать, чтобы ваша машина всегда заводилась

Автоэксперт Егор Васильев, делится советами о том, как правильно запускать автомобиль в холодную погоду. Перед запуском необходимо убедиться, что все потребители энергии отключены, затем следует включить зажигание и подождать несколько секунд, чтобы электроника выбрала оптимальный алгоритм.
Регулярное обслуживание аккумулятора и его зарядка крайне важны, особенно перед наступлением холодов. При заправке машины перед сильными морозами следует выбирать качественное топливо, особенно для дизельных автомобилей.
Если машина не заводится с первого раза, рекомендуется подождать и повторно попробовать, а также использовать специальные спреи для впускной коллектора. Если все способы не помогают, следует обратиться к специалистам для выявления причины неполадки.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.