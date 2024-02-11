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Шум от шипованных шин пропал! Эксперты раскрывают секреты тишины на дороге

Эксперты делятся секретами уменьшения шума от шипованных покрышек

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Авто

Специалисты из "Российской газеты" предоставили несколько советов по уменьшению шума от шипованных шин без ущерба для их эффективности.

Эксперты делятся секретами уменьшения шума от шипованных покрышек
Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Важно "обкатать" новые шипованные шины после их установки, а также следить за правильным давлением в шинах, чтобы избежать повышенного шума при движении. Рекомендуется выбирать шипованную резину на основе рейтингов и отзывов владельцев, которые делятся опытом использования шин.

Для снижения шума можно изолировать колесные арки, используя вибропласт или жидкую шумоизоляцию, а также обращать внимание на правильное расположение шипов в шине. Правильный выбор скоростного режима также влияет на уровень шума от шин. Специалисты рекомендуют избегать использования ремонтных шипов, чтобы минимизировать шум от шипованных шин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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