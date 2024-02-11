Шум от шипованных шин пропал! Эксперты раскрывают секреты тишины на дороге

Эксперты делятся секретами уменьшения шума от шипованных покрышек

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Специалисты из "Российской газеты" предоставили несколько советов по уменьшению шума от шипованных шин без ущерба для их эффективности.

Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Важно "обкатать" новые шипованные шины после их установки, а также следить за правильным давлением в шинах, чтобы избежать повышенного шума при движении. Рекомендуется выбирать шипованную резину на основе рейтингов и отзывов владельцев, которые делятся опытом использования шин.

Для снижения шума можно изолировать колесные арки, используя вибропласт или жидкую шумоизоляцию, а также обращать внимание на правильное расположение шипов в шине. Правильный выбор скоростного режима также влияет на уровень шума от шин. Специалисты рекомендуют избегать использования ремонтных шипов, чтобы минимизировать шум от шипованных шин.