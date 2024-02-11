Автомобиль может взорваться. Что не стоит делать?

Эксперты предупреждают: некорректное "прикуривание" машины может привести к опасным последствиям

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Специалисты из "Российской газеты" предупреждают о опасности некорректного "прикуривания" автомобиля, которое может привести к не только неисправности электрики, но и к возгоранию или даже взрыву машины.

Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

Они отмечают, что перед использованием проводов для "прикуривания" необходимо убедиться, что аккумулятор действительно разрядился, и проверить исправность стартера, генератора и системы зажигания.

Ошибка, которую многие водители допускают, заключается в неправильном подключении проводов: сначала минусовой, а затем плюсовой. Это может вызвать искры и потенциально привести к возгоранию или взрыву машины из-за газов и масляных пятен в моторном отсеке.

Специалисты рекомендуют следовать правильной последовательности соединения проводов: сначала "плюс", а затем "минус", чтобы исключить риск возникновения опасных ситуаций.