Специалисты из "Российской газеты" предупреждают о опасности некорректного "прикуривания" автомобиля, которое может привести к не только неисправности электрики, но и к возгоранию или даже взрыву машины.
Они отмечают, что перед использованием проводов для "прикуривания" необходимо убедиться, что аккумулятор действительно разрядился, и проверить исправность стартера, генератора и системы зажигания.
Ошибка, которую многие водители допускают, заключается в неправильном подключении проводов: сначала минусовой, а затем плюсовой. Это может вызвать искры и потенциально привести к возгоранию или взрыву машины из-за газов и масляных пятен в моторном отсеке.
Специалисты рекомендуют следовать правильной последовательности соединения проводов: сначала "плюс", а затем "минус", чтобы исключить риск возникновения опасных ситуаций.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.