Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт Королева назвала крабовые палочки очень вредным продуктом
Эксперты предупреждают: некорректное "прикуривание" машины может привести к опасным последствиям
Почему желтеют листья у фикуса?
9 скрытых функций в вашем автомобиле, о которых вы, возможно, не знали
Эндокринолог Янг начала исследование о пользе сезонных корнеплодов при ожирении
Главная проблема садовода: правильно подписать рассаду
Израильские ученые назвали защиту ДНК от мутаций причиной позднего появления загара
Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Права водителя и полномочия ДПС: что происходит, если отказаться предоставить автомобиль?
4 ошибки водителей, которые могут привести к поломке автоматической коробки передач. Что не стоит делать?

Эксперты рассказали, какие ошибки могут вывести АКПП из строя

0:49
Авто

Специалисты Autonews выявили несколько распространенных ошибок водителей, которые могут привести к выходу из строя автоматической коробки передач (АКПП).

Эксперты рассказали, какие ошибки могут вывести АКПП из строя
Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Первая ошибка — это езда "на холодную", когда водитель не дает коробке передач время на прогрев перед началом движения.

Вторая ошибка — длительная буксировка, которая может повредить АКПП.

Третья ошибка — использование нейтральной передачи при остановке или движении накатом, что может вызвать лишние нагрузки на коробку передач.

И, наконец, четвертая ошибка — переход из режима "R" в "D" (или обратно) без полной остановки автомобиля, что также может привести к износу деталей АКПП. Эксперты рекомендуют водителям избегать этих ошибок, чтобы продлить срок службы автоматической коробки передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Сводка с фронта: в Авдеевке бои в районе Автобазы, освобождение фланга Артёмовска
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Последние материалы
Терапевт Королева назвала крабовые палочки очень вредным продуктом
Эксперты рассказали, какие ошибки могут вывести АКПП из строя
Эксперты предупреждают: некорректное "прикуривание" машины может привести к опасным последствиям
Почему желтеют листья у фикуса?
9 скрытых функций в вашем автомобиле, о которых вы, возможно, не знали
Эндокринолог Янг начала исследование о пользе сезонных корнеплодов при ожирении
Главная проблема садовода: правильно подписать рассаду
Израильские ученые назвали защиту ДНК от мутаций причиной позднего появления загара
Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Права водителя и полномочия ДПС: что происходит, если отказаться предоставить автомобиль?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников