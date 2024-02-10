4 ошибки водителей, которые могут привести к поломке автоматической коробки передач. Что не стоит делать?

Эксперты рассказали, какие ошибки могут вывести АКПП из строя

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Специалисты Autonews выявили несколько распространенных ошибок водителей, которые могут привести к выходу из строя автоматической коробки передач (АКПП).

Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Первая ошибка — это езда "на холодную", когда водитель не дает коробке передач время на прогрев перед началом движения.

Вторая ошибка — длительная буксировка, которая может повредить АКПП.

Третья ошибка — использование нейтральной передачи при остановке или движении накатом, что может вызвать лишние нагрузки на коробку передач.

И, наконец, четвертая ошибка — переход из режима "R" в "D" (или обратно) без полной остановки автомобиля, что также может привести к износу деталей АКПП. Эксперты рекомендуют водителям избегать этих ошибок, чтобы продлить срок службы автоматической коробки передач.