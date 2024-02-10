Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля

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Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором. Он отмечает, что метод "завести с толчка" может быть неприменим для автомобилей с автоматической трансмиссией. Кадаков также упоминает о возможности "прикурить" машину от другого автомобиля или использовать специальные внешние батареи.

Фото: архив

В некоторых случаях рекомендуется вызвать эвакуатор или приобрести новый аккумулятор. Главный редактор подчеркивает, что аккумулятор не разряжается мгновенно, поэтому важно обратить внимание на любые изменения в работе двигателя.

В случае сложных условий, особенно при низких температурах, рекомендуется регулярно заводить мотор, чтобы избежать разрядки аккумулятора.