Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная проблема садовода: правильно подписать рассаду
Израильские ученые назвали защиту ДНК от мутаций причиной позднего появления загара
Права водителя и полномочия ДПС: что происходит, если отказаться предоставить автомобиль?
Врачи рассказали, что делать, если вы обнаружили плесень на еде
STM: Ученые назвали изменение ДНК одной из причин появления лишнего веса после беременности
Как ухаживать за жирной кожей лица
Эмоциональный уход за собакой: важность внимания и понимания ее потребностей
Декоративная и съедобная: рассказываем об актинидии
Специалисты объяснили, почему нельзя отключать омыватели фар
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля

0:45
Авто

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором. Он отмечает, что метод "завести с толчка" может быть неприменим для автомобилей с автоматической трансмиссией. Кадаков также упоминает о возможности "прикурить" машину от другого автомобиля или использовать специальные внешние батареи.

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Фото: архив

В некоторых случаях рекомендуется вызвать эвакуатор или приобрести новый аккумулятор. Главный редактор подчеркивает, что аккумулятор не разряжается мгновенно, поэтому важно обратить внимание на любые изменения в работе двигателя.

В случае сложных условий, особенно при низких температурах, рекомендуется регулярно заводить мотор, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей

Если после ремонта остались обрезки обоев, не спешите их выбрасывать: им непременно найдётся применение в вашем доме.

Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Когда сажать перец по лунному календарю
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Сводка с фронта: в Авдеевке бои в районе Автобазы, освобождение фланга Артёмовска
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти
Последние материалы
Врачи рассказали, что делать, если вы обнаружили плесень на еде
STM: Ученые назвали изменение ДНК одной из причин появления лишнего веса после беременности
Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности
Как ухаживать за жирной кожей лица
Эмоциональный уход за собакой: важность внимания и понимания ее потребностей
Декоративная и съедобная: рассказываем об актинидии
Специалисты объяснили, почему нельзя отключать омыватели фар
Лидеры ЕС открыто угрожали Венгрии за отказ одобрить финансирование Украины
Scientific Reports: В коллективистских странах люди спят меньше, чем в индивидуалистических
Врач Нечаев заявил, что бег для женщин может быть опасным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников