Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором. Он отмечает, что метод "завести с толчка" может быть неприменим для автомобилей с автоматической трансмиссией. Кадаков также упоминает о возможности "прикурить" машину от другого автомобиля или использовать специальные внешние батареи.
В некоторых случаях рекомендуется вызвать эвакуатор или приобрести новый аккумулятор. Главный редактор подчеркивает, что аккумулятор не разряжается мгновенно, поэтому важно обратить внимание на любые изменения в работе двигателя.
В случае сложных условий, особенно при низких температурах, рекомендуется регулярно заводить мотор, чтобы избежать разрядки аккумулятора.
Если после ремонта остались обрезки обоев, не спешите их выбрасывать: им непременно найдётся применение в вашем доме.