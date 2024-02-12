Избегайте поломок: секреты правильного прогрева двигателя в холодное время года

Зима часто считается наиболее сложным временем для владельцев автомобилей из-за низких температур, которые заставляют водителей каждое утро прогревать двигатель.
Неверное выполнение этой процедуры может привести к неправильной работе двигателя. Эксперты рассказывают, как правильно осуществлять прогрев мотора.
Опытные водители знают, что при низких температурах перед началом движения необходимо прогреть двигатель на холостом ходу, иначе это может привести к выходу двигателя из строя из-за резкой нагрузки на его составные части.
Хотя необходимость прогрева двигателя очевидна, продолжительность этой процедуры вызывает вопросы. Понятно, что двигатель должен достичь рабочей температуры, при которой он может функционировать полноценно. Эксперты рекомендуют добиться того, чтобы стрелка термометра достигла первой отметки, прежде чем начать движение.
Однако важно помнить, что эксперты также рекомендуют не начинать движение резко, а постепенно набирать скорость.
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