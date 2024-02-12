Через какое время после приема алкоголя можно садиться за руль: выводы медика

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Приближение зимних праздников вводит многих автолюбителей в замешательство относительно подходящего момента для вождения после употребления алкоголя.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Следовательно, вопрос встает сам собой: можно ли безопасно садиться за руль утром первого января? Здесь не только важно избежать неприятных ситуаций с алкотестом, но и обеспечить максимальную безопасность на дороге.

Хотя многие считают, что через несколько часов после употребления алкоголя можно водить автомобиль без риска, на самом деле это заблуждение.

В первые сутки после праздничного застолья лучше воздержаться от управления транспортным средством. Даже если кажется, что вы в состоянии, реакция и внимание могут быть нарушены.

Артём Хисамов, медицинский эксперт, утверждает, что после употребления алкоголя следует воздерживаться от управления автомобилем в течение суток, а порой даже дольше. Это же правило справедливо и для других опасных действий, таких как прыжки с парашютом, в течение 24 часов после приема спиртного.