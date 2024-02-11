5 видов ремонта автомобиля, которые лучше оставить профессионалам: советы автоэкспертов

Автоэксперты назвали пять вещей, которые не следует чинить в машине самостоятельно

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Для некоторых автомобилистов ремонт — это хобби, в то время как для других это может быть утомительным процессом.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Многие владельцы автомобилей предпочитают проводить ремонт своего транспортного средства самостоятельно, в то время как другие обращаются к сервисным центрам только тогда, когда не хватает средств на профессиональное обслуживание.

Тем не менее, существуют виды ремонта, которые лучше оставить профессионалам. Об этом сообщают автоэксперты, ссылаясь на информацию из интернета.

Прежде всего, не рекомендуется самостоятельно вмешиваться в работу топливной системы. Непрофессионалы могут не учитывать множество тонкостей, что повышает риск несчастных случаев из-за нарушения техники безопасности и может подвергнуть опасности их здоровье.

Также не рекомендуется самостоятельно ремонтировать силовой агрегат и трансмиссию. В процессе демонтажа и замены деталей человек может допустить серьезные ошибки, которые могут привести к непредвиденным последствиям. Кроме того, не всегда у любителей есть необходимое оборудование.

Эксперты также советуют не трогать лакокрасочное покрытие. Процесс покраски состоит из нескольких этапов, и пропуск любого из них может привести к появлению дефектов под слоем краски.

Замена подушек безопасности также должна оставаться в компетенции специалистов. Неверные действия при замене могут привести к тому, что система не сработает в нужный момент.

Наконец, водителям-любителям не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом электрики, особенно касательно сигнализации, камер и различных датчиков. Это связано с высоким риском короткого замыкания.