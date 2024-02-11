Легковые автомобили vs кроссоверы: надежность и выбор потребителя

Эксперты рассказали, какие автомобили надежнее: "легковушки" или кроссоверы

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Специалисты проанализировали надёжность легковых автомобилей и кроссоверов, и пришли к выводу, что лучшие показатели в этом отношении демонстрируют именно легковые автомобили.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автоэксперты отмечают растущую популярность кроссоверов в последние годы. Эти автомобили сочетают в себе характеристики как легковых автомобилей, так и спортивно-утилитарных автомобилей. Однако, специалисты считают, что в плане надёжности предпочтительнее приобретать именно легковые автомобили.

Перед проведением исследования было учтено, что большинство покупателей транспортных средств ориентируются на надёжность и возможность ремонта при выборе автомобиля.

Одним из преимуществ легковых автомобилей является их относительно небольшой вес, что уменьшает нагрузку на многие детали и, следовательно, снижает необходимость обращения к сервисным центрам.

Проблемой для кроссоверов является использование вариатора, который склонен к ускоренному износу. Ещё одним недостатком кроссоверов является использование наддувных двигателей, которые подвержены быстрому износу.