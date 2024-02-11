Инновационные решения для эффективного обогрева салона: что выбрать?

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Автоэксперты рассказали, можно ли закрывать радиаторную решетку зимой

1:12
Авто

Со вступлением первых заморозков владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой недостаточного обогрева салона из-за ограниченных возможностей автомобильной печки.

Автоэксперты рассказали, можно ли закрывать радиаторную решетку зимой
Фото: Wikipedia by Land Rover MENA - 2014 Range Rover Evoque is licensed under CC BY 2.0

Для решения этой проблемы водители принимают различные меры. Некоторые решают отправить свои автомобили на дорогостоящий ремонт, в то время как другие выбирают более простой и экономичный метод обогрева, заключающийся в установке обычной картонки перед радиаторной решеткой автомобиля.

Это помогает сократить потери тепла за счет снижения проникновения холодного воздуха под капот, что позволяет сохранить или даже увеличить температуру в салоне.

Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с этим методом. Прежде всего, соприкосновение картонки с нагретыми деталями автомобиля может привести к возгоранию и последующему пожару. Специалисты отмечают, что для тушения такого возгорания может потребоваться более одного огнетушителя, что увеличивает опасность для безопасности.

Кроме того, использование картонки может ускорить износ автомобиля из-за ограничения поступления охлажденного воздуха в подкапотное пространство, что увеличивает нагрузку на вентилятор и может привести к дополнительным поломкам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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