Со вступлением первых заморозков владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой недостаточного обогрева салона из-за ограниченных возможностей автомобильной печки.
Для решения этой проблемы водители принимают различные меры. Некоторые решают отправить свои автомобили на дорогостоящий ремонт, в то время как другие выбирают более простой и экономичный метод обогрева, заключающийся в установке обычной картонки перед радиаторной решеткой автомобиля.
Это помогает сократить потери тепла за счет снижения проникновения холодного воздуха под капот, что позволяет сохранить или даже увеличить температуру в салоне.
Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с этим методом. Прежде всего, соприкосновение картонки с нагретыми деталями автомобиля может привести к возгоранию и последующему пожару. Специалисты отмечают, что для тушения такого возгорания может потребоваться более одного огнетушителя, что увеличивает опасность для безопасности.
Кроме того, использование картонки может ускорить износ автомобиля из-за ограничения поступления охлажденного воздуха в подкапотное пространство, что увеличивает нагрузку на вентилятор и может привести к дополнительным поломкам.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.