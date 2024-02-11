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Коррозия в кузове: эксперты выявляют точки проникновения влаги и предлагают решения

Названы части автомобиля, наиболее подверженные коррозии

1:10
Авто

Эксперты сообщили о том, какие части кузова автомобиля наиболее подвержены коррозии, выделив при этом места, которые не всегда очевидны для обычного взгляда, но которые становятся точками входа влаги через микроскопические трещины.

Названы части автомобиля, наиболее подверженные коррозии
Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

В числе первых эксперты упомянули пластиковую накладку на капоте, которая, хотя и призвана защищать, часто после удаления обнаруживается владельцами автомобилей как место скопления ржавчины.

Подобные процессы могут также происходить под номерными рамками из пластика, где скапливается грязь и дорожные реагенты. Единственное средство избежать этой проблемы - это размещение рамки на пластиковом бампере.

Также указывается на внутреннюю часть колесных арок, которая подвержена коррозии и рекомендуется очищать при каждой смене резины.

Дренажные каналы под лобовым стеклом также подвержены коррозии, особенно когда они забиваются пылью и листвой, из-за чего вода может переливаться через край, попадая в моторный отсек.

И, наконец, под резиновыми ковриками часто можно обнаружить влагу, которая, проникая сквозь обивку пола, может достигать металлических деталей и способствовать коррозии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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