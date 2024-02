Коррозия в кузове: эксперты выявляют точки проникновения влаги и предлагают решения

Эксперты сообщили о том, какие части кузова автомобиля наиболее подвержены коррозии, выделив при этом места, которые не всегда очевидны для обычного взгляда, но которые становятся точками входа влаги через микроскопические трещины.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.