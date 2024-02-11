Коррозия в кузове: эксперты выявляют точки проникновения влаги и предлагают решения

Названы части автомобиля, наиболее подверженные коррозии

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Эксперты сообщили о том, какие части кузова автомобиля наиболее подвержены коррозии, выделив при этом места, которые не всегда очевидны для обычного взгляда, но которые становятся точками входа влаги через микроскопические трещины.

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В числе первых эксперты упомянули пластиковую накладку на капоте, которая, хотя и призвана защищать, часто после удаления обнаруживается владельцами автомобилей как место скопления ржавчины.

Подобные процессы могут также происходить под номерными рамками из пластика, где скапливается грязь и дорожные реагенты. Единственное средство избежать этой проблемы - это размещение рамки на пластиковом бампере.

Также указывается на внутреннюю часть колесных арок, которая подвержена коррозии и рекомендуется очищать при каждой смене резины.

Дренажные каналы под лобовым стеклом также подвержены коррозии, особенно когда они забиваются пылью и листвой, из-за чего вода может переливаться через край, попадая в моторный отсек.

И, наконец, под резиновыми ковриками часто можно обнаружить влагу, которая, проникая сквозь обивку пола, может достигать металлических деталей и способствовать коррозии.