Оптимизация безопасности: 3 ключевые технологии, которые должны быть в вашем автомобиле

Продвижение технологий привело к появлению обширного набора различных функций в современных автомобилях. Некоторые из них являются излишними и лишь увеличивают стоимость автотранспорта, в то время как другие опции действительно необходимы для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, что в некоторых случаях может спасти жизни.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic