Оптимизация безопасности: 3 ключевые технологии, которые должны быть в вашем автомобиле

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1:15
Авто

Продвижение технологий привело к появлению обширного набора различных функций в современных автомобилях. Некоторые из них являются излишними и лишь увеличивают стоимость автотранспорта, в то время как другие опции действительно необходимы для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, что в некоторых случаях может спасти жизни.

Автоэксперты назвали опции, которые могут спасти жизнь водителю и пассажирам
Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты выделили функции, от которых автовладельцам не следует отказываться. Они отмечают, что современные электронные помощники и системы passivной безопасности лишены недостатков, которые ранее были характерны. Например, появилась возможность точного и своевременного срабатывания устройств, таких как подушки безопасности, которые активируются только в критических ситуациях.

Также эксперты подчеркивают важность механизма стабилизации устойчивости, который предотвращает срыв транспортного средства с нужной траектории даже при резких маневрах. Ещё одной важной опцией является технология ABS, обеспечивающая сокращение пути торможения и обеспечивающая хорошее управление автомобилем даже на скользких дорогах.

В результате уменьшается риск аварий, а водитель и пассажиры защищены от травм и серьезных последствий дорожно-транспортных происшествий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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