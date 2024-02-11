Не игнорируйте признаки износа!: как определить состояние ремня ГРМ вашего автомобиля

Автоэксперты назвали основные признаки износа ремня ГРМ

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Износ ремня ГРМ — это серьезная проблема, которая может привести к неприятным последствиям для вашего автомобиля. Однако, не всем водителям знакомы основные признаки износа этого важного элемента.

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На самом деле существует четыре ключевых признака, которые могут указывать на повреждения ремня до того, как наступит время его замены. Необязательно проверять состояние ремня ГРМ ежедневно, достаточно провести эту процедуру раз в месяц. В некоторых случаях достаточно простого визуального осмотра.

Обратите внимание на наличие трещин и мелких разрывов на поверхности ремня. Если вы не имеете технической возможности для проведения осмотра, лучше обратиться к специалистам.

Также следует обратить внимание на состояние зубьев ремня ГРМ. Некоторые из них могут потерять свою первоначальную форму, а другие — иметь серьезные потёртости и дефекты. Не откладывайте замену, если обнаружены трещины или разрушенная кромка ремня. Прижоги и потёртости также могут указывать на необходимость замены.