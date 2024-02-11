Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Воля отчитал актёров сериала "Слово пацана": вы не готовы все
Автоэксперты назвали опции, которые могут спасти жизнь водителю и пассажирам
Садальский рассказал о победе Михалкова над медведем
Экс-тренер ЦСКА Олич объяснил, что нужно доработать в российском футболе, чтобы быть конкурентоспособным
Выращиваем крупный и хрустящий редис
Украина планирует обменять тело Петра Столыпина на пленных солдат
Российские хакеры вывели из строя 30 тысяч электромобилей в Литве
Новая роль Анны Пересильд в кино не понравилась публике
Гериатр Изюмов заявил, что старые люди менее терпимы к холоду
Не игнорируйте признаки износа!: как определить состояние ремня ГРМ вашего автомобиля

Автоэксперты назвали основные признаки износа ремня ГРМ

1:04
Авто

Износ ремня ГРМ — это серьезная проблема, которая может привести к неприятным последствиям для вашего автомобиля. Однако, не всем водителям знакомы основные признаки износа этого важного элемента.

Автоэксперты назвали основные признаки износа ремня ГРМ
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На самом деле существует четыре ключевых признака, которые могут указывать на повреждения ремня до того, как наступит время его замены. Необязательно проверять состояние ремня ГРМ ежедневно, достаточно провести эту процедуру раз в месяц. В некоторых случаях достаточно простого визуального осмотра.

Обратите внимание на наличие трещин и мелких разрывов на поверхности ремня. Если вы не имеете технической возможности для проведения осмотра, лучше обратиться к специалистам.

Также следует обратить внимание на состояние зубьев ремня ГРМ. Некоторые из них могут потерять свою первоначальную форму, а другие — иметь серьезные потёртости и дефекты. Не откладывайте замену, если обнаружены трещины или разрушенная кромка ремня. Прижоги и потёртости также могут указывать на необходимость замены.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Последние материалы
Простой рецепт малосольной скумбрии
Назначение генерала, причастного к разгону Майдана, вызвало скандал в Украине
Лучшая антивозрастная косметика после 40 лет
Певица Монеточка* перечислила свои планы за границей: "Встать на сторону врага"
Папоротники - украшения любого сада
Генштаб ВСУ оправдывает нового главнокомандующего из-за его связей с Россией
Журналист Bild Ронцхаймер: для Киева сложилась тяжелейшая ситуация на фронте
Звезда "Слова пацана" ответил на слухи о втором сезоне сериала
Хирург Умнов: поэта Пушкина могла бы спасти современная медицина
Daily Mail: При строительстве замка на пляже необходимо соблюдать соотношение воды и песка 1:8
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников