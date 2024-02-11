Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналист Bild Ронцхаймер: для Киева сложилась тяжелейшая ситуация на фронте
Звезда "Слова пацана" ответил на слухи о втором сезоне сериала
Хирург Умнов: поэта Пушкина могла бы спасти современная медицина
Daily Mail: При строительстве замка на пляже необходимо соблюдать соотношение воды и песка 1:8
Как избавиться от кисетных морщин над верхней губой у косметолога
Сенатор Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какой город становится спортивной столицей России
Какие бывают разновидности малины
Секретарь СНБО Украины Данилов признал падение духа в ВСУ
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители

Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля

2:03
Авто

Эксперты в области автомобилей сообщили о распространённых ошибках водителей, которые могут негативно сказаться на работе двигателя и сократить его срок службы.

Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

С учётом того, что современные двигатели автомобилей объемом 1,6 литра и менее обычно не превышают 300 000 километров пробега, допущенные ошибки могут оказаться фатальными для двигателя.

Продолжительность жизни двигателя зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, а также от качества и своевременного проведения технического обслуживания. Очень высокие или низкие обороты двигателя существенно сокращают его ресурс. Работа на повышенных оборотах или резкий разгон на светофоре может привести к перегреву поршней и коленчатого вала, что в конечном итоге приведёт к выходу двигателя из строя.

Игнорирование регулярного технического обслуживания, например, недостаточное внимание к уровню масла или замена его вовремя, а также экономия на запчастях и расходных материалах, может значительно сократить срок службы двигателя.

Другая распространённая ошибка — начинать движение без прогрева двигателя. Мнения насчёт необходимости этой процедуры разнятся, но регулярное отсутствие прогрева может ускорить износ двигателя, особенно турбированного.

При мытье двигателя высоким давлением, например, с использованием аппаратов типа "Керхер", можно повредить проводку, датчики, вызвать коррозию или окисление контактов, поэтому этот метод не рекомендуется.

Гидроудар, возникающий при проезде по глубоким лужам или водоемам, также может повредить двигатель. Неудовлетворительное состояние радиатора или застрявший в нём мусор могут привести к проблемам с системой охлаждения и перегреву двигателя.

Наконец, заливание в бак топлива, не рекомендованного производителем, может серьёзно навредить двигателю, вызвав детонацию, самовозгорание топлива или прогорание клапанов. Нарушение данных рекомендаций может привести к серьёзным поломкам и сократить срок службы двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Последние материалы
Как избавиться от кисетных морщин над верхней губой у косметолога
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Сенатор Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какой город становится спортивной столицей России
Какие бывают разновидности малины
Секретарь СНБО Украины Данилов признал падение духа в ВСУ
Ксения Собчак сказала спасибо за то, что её вычеркнули из состава "Дома-2"
Сергей Лазарев решил помочь с жильём своей 65-летней поклоннице
В холодные вечера самое время вспомнить о глинтвейне
Чем отличается бальзам для волос от кондиционера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников