Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители

Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля

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Эксперты в области автомобилей сообщили о распространённых ошибках водителей, которые могут негативно сказаться на работе двигателя и сократить его срок службы.

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С учётом того, что современные двигатели автомобилей объемом 1,6 литра и менее обычно не превышают 300 000 километров пробега, допущенные ошибки могут оказаться фатальными для двигателя.

Продолжительность жизни двигателя зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, а также от качества и своевременного проведения технического обслуживания. Очень высокие или низкие обороты двигателя существенно сокращают его ресурс. Работа на повышенных оборотах или резкий разгон на светофоре может привести к перегреву поршней и коленчатого вала, что в конечном итоге приведёт к выходу двигателя из строя.

Игнорирование регулярного технического обслуживания, например, недостаточное внимание к уровню масла или замена его вовремя, а также экономия на запчастях и расходных материалах, может значительно сократить срок службы двигателя.

Другая распространённая ошибка — начинать движение без прогрева двигателя. Мнения насчёт необходимости этой процедуры разнятся, но регулярное отсутствие прогрева может ускорить износ двигателя, особенно турбированного.

При мытье двигателя высоким давлением, например, с использованием аппаратов типа "Керхер", можно повредить проводку, датчики, вызвать коррозию или окисление контактов, поэтому этот метод не рекомендуется.

Гидроудар, возникающий при проезде по глубоким лужам или водоемам, также может повредить двигатель. Неудовлетворительное состояние радиатора или застрявший в нём мусор могут привести к проблемам с системой охлаждения и перегреву двигателя.

Наконец, заливание в бак топлива, не рекомендованного производителем, может серьёзно навредить двигателю, вызвав детонацию, самовозгорание топлива или прогорание клапанов. Нарушение данных рекомендаций может привести к серьёзным поломкам и сократить срок службы двигателя.