В современных автомобилях присутствует множество скрытых функций, о которых многие водители не подозревают.
Портал njcar. ru выделил 9 из них, включая возможность блокировки задних дверей для детской безопасности, кнопку блокировки управления окнами на водительской двери, скрытое выдвижное жало в электронных ключах, электрохромное зеркало заднего вида для предотвращения ослепления от фар других автомобилей, возможность ручного возобновления подачи топлива после аварии, регулировку высоты ремня безопасности, функцию рециркуляции воздуха для быстрого прогрева салона и устранения запаха, а также автоматическое активирование центрального замка при начале движения при длительном удерживании кнопки блокировки дверей.
Эти функции могут значительно улучшить комфорт и безопасность вождения.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.