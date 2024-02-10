Удивительные функции вашего авто, которые вам обязательно нужно знать

9 скрытых функций в вашем автомобиле, о которых вы, возможно, не знали

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В современных автомобилях присутствует множество скрытых функций, о которых многие водители не подозревают.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Портал njcar. ru выделил 9 из них, включая возможность блокировки задних дверей для детской безопасности, кнопку блокировки управления окнами на водительской двери, скрытое выдвижное жало в электронных ключах, электрохромное зеркало заднего вида для предотвращения ослепления от фар других автомобилей, возможность ручного возобновления подачи топлива после аварии, регулировку высоты ремня безопасности, функцию рециркуляции воздуха для быстрого прогрева салона и устранения запаха, а также автоматическое активирование центрального замка при начале движения при длительном удерживании кнопки блокировки дверей.

Эти функции могут значительно улучшить комфорт и безопасность вождения.