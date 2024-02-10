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Обязан ли водитель предоставить автомобиль сотруднику ДПС? Что произойдет, если откажетесь?

Права водителя и полномочия ДПС: что происходит, если отказаться предоставить автомобиль?

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Авто

В случае остановки полицейским, требующим предоставить ваш автомобиль, водителю важно знать свои права.

Права водителя и полномочия ДПС: что происходит, если отказаться предоставить автомобиль?
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Согласно закону "О полиции", в особых случаях сотрудник ГИБДД имеет право использовать транспортные средства граждан, если ситуация требует немедленных действий. Однако, для получения компенсации за использование автомобиля, водитель должен запросить официальное подтверждение требования сотрудника полиции и составить документ с деталями поездки.

В случае отказа от передачи автомобиля полицейским водителю может грозить штраф в размере 500 рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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