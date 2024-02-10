Почему опасно оставлять номер телефона под стеклом машины?

Представитель ГИБДД предостерег от рисков оставления номера телефона под стеклом автомобиля

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru обратил внимание на риски, связанные с оставлением номера телефона под стеклом автомобиля.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Предостерегая автовладельцев от этой практики, он объяснил, что злоумышленники, узнав номер телефона, VIN-номер и государственный регистрационный номер автомобиля, могут получить доступ к личным данным владельца, вплоть до его имени, фамилии и адреса. Это открывает возможности для различных видов мошенничества, включая вымогательство денег под видом "свидетелей" ДТП или звонков от лиц, выдающих себя за сотрудников ГИБДД или судебных приставов.

Главное рекомендация специалистов — не общаться с преступниками и избегать оставления своих контактных данных на общественном виду.