Россияне перечислили самые важные опции автомобиля. И это не камера заднего видения

Россияне определили, что гидро- или электроусилитель руля и подушки безопасности впереди самые полезные функции

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Аналитическое агентство "Автостат" провело опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие опции автомобиля для них наиболее важны.

Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

В результате гидро- или электроусилитель руля и подушки безопасности заняли первое место с 92,2% голосов. На втором месте разделили центральный замок и климат-контроль с 89,1% и 89% соответственно.

Также важными опциями оказались электростеклоподъемники, противотуманные фары, антипробуксовочная система и дисковые тормоза задних колес. Подогрев сидений и регулировка рулевой колонки по вылету также вошли в топ-десять необходимых функций с результатами 69,3% и 68,9% соответственно.