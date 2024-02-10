Россияне перечислили самые важные опции автомобиля. И это не камера заднего видения

Аналитическое агентство "Автостат" провело опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие опции автомобиля для них наиболее важны.
В результате гидро- или электроусилитель руля и подушки безопасности заняли первое место с 92,2% голосов. На втором месте разделили центральный замок и климат-контроль с 89,1% и 89% соответственно.
Также важными опциями оказались электростеклоподъемники, противотуманные фары, антипробуксовочная система и дисковые тормоза задних колес. Подогрев сидений и регулировка рулевой колонки по вылету также вошли в топ-десять необходимых функций с результатами 69,3% и 68,9% соответственно.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.