Стало известно, какой автомобиль самый надежный на российском рынке. Lada сильно отстаёт

Согласно 35-му ежегодному исследованию надежности автомобилей от J. D. Power, Toyota и Lexus доминируют, получив девять знаков отличия и лидируя по индексу PP100 (проблем на 100 автомобилей).
После Lexus следует Toyota, а затем Buick. Несмотря на высокую оценку, J. D. Power отмечает незначительное снижение надежности в целом, в основном связанное с мультимедийными системами и уведомлениями от электронных помощников.
Электромобили оказались наиболее проблемными, особенно с износом шин. Исследование также выявило заметные успехи в надежности у Porsche, Mercedes-Benz и Toyota. Среди наименее надежных производителей оказались Chrysler, Audi, Land Rover, Volkswagen и Tesla. Данные были собраны через опросы владельцев автомобилей по различным категориям, от климат-контроля до силового агрегата.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.