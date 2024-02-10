Стало известно, какой автомобиль самый надежный на российском рынке. Lada сильно отстаёт

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Toyota и Lexus доминируют в рейтинге J. D. Power как надежные автомобилями

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Согласно 35-му ежегодному исследованию надежности автомобилей от J. D. Power, Toyota и Lexus доминируют, получив девять знаков отличия и лидируя по индексу PP100 (проблем на 100 автомобилей).

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После Lexus следует Toyota, а затем Buick. Несмотря на высокую оценку, J. D. Power отмечает незначительное снижение надежности в целом, в основном связанное с мультимедийными системами и уведомлениями от электронных помощников.

Электромобили оказались наиболее проблемными, особенно с износом шин. Исследование также выявило заметные успехи в надежности у Porsche, Mercedes-Benz и Toyota. Среди наименее надежных производителей оказались Chrysler, Audi, Land Rover, Volkswagen и Tesla. Данные были собраны через опросы владельцев автомобилей по различным категориям, от климат-контроля до силового агрегата.