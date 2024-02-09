Крупнейший автопроизводитель меняет правила игры: компания убирает дорогие опции, чтобы сделать автомобиль доступнее

Ford решает пересмотреть свою стратегию и экономить средства, отказываясь от технологий помощи при парковке, которые не пользуются популярностью среди клиентов.
По словам главного операционного директора Кумара Галхотры, это часть плана экономии в размере 2 млрд долларов. Об этом сообщает CarsWeek.
Компания также проводит анализ производственных процессов и изучает идеи для сокращения издержек, в том числе снижения затрат на топливо и пересмотр дизайна автомобилей. Решения, такие как убирание опций помощи при парковке и изменение аэродинамических щитков, позволяют сэкономить миллионы долларов ежегодно.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.