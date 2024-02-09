Крупнейший автопроизводитель меняет правила игры: компания убирает дорогие опции, чтобы сделать автомобиль доступнее

Ford пересматривает стратегию: отказ от технологий помощи при парковке для экономии средств

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Ford решает пересмотреть свою стратегию и экономить средства, отказываясь от технологий помощи при парковке, которые не пользуются популярностью среди клиентов.

Фото: Wikipedia by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам главного операционного директора Кумара Галхотры, это часть плана экономии в размере 2 млрд долларов. Об этом сообщает CarsWeek.

Компания также проводит анализ производственных процессов и изучает идеи для сокращения издержек, в том числе снижения затрат на топливо и пересмотр дизайна автомобилей. Решения, такие как убирание опций помощи при парковке и изменение аэродинамических щитков, позволяют сэкономить миллионы долларов ежегодно.