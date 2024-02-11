Как открыть автомобиль, если замерз замок: советы экспертов

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Подсказки предназначены для владельцев автомобилей, которые открываются с помощью ключа, а не кнопки на пульте управления. Многие водители обычно применяют горячую воду, чтобы разморозить застывший замок. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют этот метод из-за риска повреждения лакокрасочного покрытия.

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Вместо этого рекомендуется нагревать сам ключ, используя, например, зажигалку. Но следует быть осторожным, чтобы не деформировать металлический материал.

Другой вариант — вставить проволоку в замковую скважину и нагреть ее, приведя в движение свободный конец.

Кроме того, водители могут размораживать замок с помощью потоков теплого воздуха, используя фен или даже выхлопные газы от другого автомобиля, стоящего поблизости.