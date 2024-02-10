Стало известно чем "китайцы" лучше европейских автомобилей

Китайские автомобили обогащают российский рынок богатым оснащением

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Исследование, проведенное «Авто.ру Бизнес», показывает, что китайские автомобили выделяются на российском рынке за счет своего богатого оснащения.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В среднем китайский автомобиль имеет 59 опций в комплектации, против 50 у городских внедорожников других мировых производителей.

Самым "щедрым" на основные опции оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым "бедным" – Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel, с 67 и 51 опцией соответственно. Кроссоверы из Китая занимают 24% российского рынка, в то время как доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.