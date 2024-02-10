Стало известно чем "китайцы" лучше европейских автомобилей

Исследование, проведенное «Авто.ру Бизнес», показывает, что китайские автомобили выделяются на российском рынке за счет своего богатого оснащения.
В среднем китайский автомобиль имеет 59 опций в комплектации, против 50 у городских внедорожников других мировых производителей.
Самым "щедрым" на основные опции оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым "бедным" – Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel, с 67 и 51 опцией соответственно. Кроссоверы из Китая занимают 24% российского рынка, в то время как доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.