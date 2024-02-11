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Как ускорить прогрев двигателя: экспертные рекомендации

Эксперты рассказали, как ускорить прогрев двигателя

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Авто

Эксперты дали рекомендации водителям о том, как ускорить процесс прогрева двигателя в холодное время года. Продолжительность прогрева зависит от различных факторов, включая размер и эффективность двигателя, наличие неисправностей, и размер салона автомобиля.

Эксперты рассказали, как ускорить прогрев двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Если все компоненты автомобиля в исправном состоянии, то существует несколько советов, которые могут ускорить процесс прогрева. Как только температура двигателя поднимется выше нижней отметки, можно слегка увеличить обороты до 2-3 тыс. оборотов в минуту.

После этого можно начать движение, но не на высокой скорости. Дополнительная нагрузка на двигатель поможет его быстрее прогреть. Однако, следует помнить, что повышенная нагрузка может привести к износу деталей двигателя.

Также не следует сразу переводить вентилятор отопителя салона на максимальный режим, так как это может замедлить прогрев двигателя, не повысив температуру в салоне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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