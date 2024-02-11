Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защищаем растения от мучнистой росы
Пресс-секретарь президента РФ Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина
Юлия Пересильд показала фото с дочкой Анной: "Сестрички"
Актриса Яна Поплавская рассказала о том, как у нее нашли рак на поздней стадии
Welt: в Вашингтоне канцлера Германии Шольца сравнивают с псом Байдена
Эксперты объяснили, почему во время торможения бьет педаль тормоза
Пять советов по уходу за волосами для достижения увеличения длины и предотвращения секущихся концов
JAS: Обнаруженный в Швейцарии наконечник стрелы был сделан из метеоритного железа
Врачи ответили на вопрос, как правильно: вытирать или сушить руки после мытья
Ночные ловушки: эксперты рассказывают о наиболее распространенных ошибках водителей

Названы 4 фатальные ошибки, которые водители совершают в ночное время

1:21
Авто

Эксперты по автомобилям перечислили наиболее опасные действия, совершаемые владельцами автотранспорта в ночное время. Одной из самых распространённых "ночных" ошибок водителей является превышение скорости. Специалисты напомнили, что превышение скорости неприемлемо и днём, не говоря уже о ночном времени.

Названы 4 фатальные ошибки, которые водители совершают в ночное время
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Быстрое движение в условиях плохой видимости может привести к тому, что водитель слишком поздно заметит пешехода или препятствие на дороге.

Вторая ошибка — игнорирование загрязнения. Эксперты по автомобилям отмечают, что в холодное время года стекла автомобиля должны быть чистыми.

При этом необходимо очищать стекла как снаружи, так и изнутри. В противном случае водителю будет сложно разглядеть дорогу: грязь, пятна и блики будут мешать.

Третья "ночная" ошибка — игнорирование луж. Ночью водителю сложнее заметить скопления воды на дороге.

Постоянное попадание в лужи приводит к потере сцепления шин с дорожным покрытием.

Ещё одной критической ошибкой может стать отсутствие реакции на "световую атаку", когда фары встречных транспортных средств ослепляют водителя.

На прямых участках дороги проблема ещё не настолько серьёзна. Однако на поворотах и подъёмах необходимо быть очень осторожным и попытаться уклониться от воздействия света.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Последние материалы
Брускетта с помидорами: великолепная итальянская закуска к любому напитку
Защищаем растения от мучнистой росы
Пресс-секретарь президента РФ Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина
Названы 4 фатальные ошибки, которые водители совершают в ночное время
Юлия Пересильд показала фото с дочкой Анной: "Сестрички"
Актриса Яна Поплавская рассказала о том, как у нее нашли рак на поздней стадии
Welt: в Вашингтоне канцлера Германии Шольца сравнивают с псом Байдена
Эксперты объяснили, почему во время торможения бьет педаль тормоза
Пять советов по уходу за волосами для достижения увеличения длины и предотвращения секущихся концов
JAS: Обнаруженный в Швейцарии наконечник стрелы был сделан из метеоритного железа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников