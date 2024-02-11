Ночные ловушки: эксперты рассказывают о наиболее распространенных ошибках водителей

Названы 4 фатальные ошибки, которые водители совершают в ночное время

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Эксперты по автомобилям перечислили наиболее опасные действия, совершаемые владельцами автотранспорта в ночное время. Одной из самых распространённых "ночных" ошибок водителей является превышение скорости. Специалисты напомнили, что превышение скорости неприемлемо и днём, не говоря уже о ночном времени.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Быстрое движение в условиях плохой видимости может привести к тому, что водитель слишком поздно заметит пешехода или препятствие на дороге.

Вторая ошибка — игнорирование загрязнения. Эксперты по автомобилям отмечают, что в холодное время года стекла автомобиля должны быть чистыми.

При этом необходимо очищать стекла как снаружи, так и изнутри. В противном случае водителю будет сложно разглядеть дорогу: грязь, пятна и блики будут мешать.

Третья "ночная" ошибка — игнорирование луж. Ночью водителю сложнее заметить скопления воды на дороге.

Постоянное попадание в лужи приводит к потере сцепления шин с дорожным покрытием.

Ещё одной критической ошибкой может стать отсутствие реакции на "световую атаку", когда фары встречных транспортных средств ослепляют водителя.

На прямых участках дороги проблема ещё не настолько серьёзна. Однако на поворотах и подъёмах необходимо быть очень осторожным и попытаться уклониться от воздействия света.