Как правильно прогреть двигатель перед поездкой в мороз: советы специалистов

Эксперты рассказали, двигатели каких автомобилей требуют обязательного прогрева

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Эксперты сообщили о необходимости предварительного прогрева определенных типов двигателей перед началом движения в холодную погоду.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Такой прогрев рекомендуется для агрегатов, оснащенных одной или несколькими турбинами. Это связано с тем, что во время простоя турбина остывает, а данная часть двигателя чрезвычайно чувствительна к резким изменениям температуры. Отсутствие прогрева перед началом движения может привести к ускоренному износу.

Эту процедуру рекомендуется выполнять как на старых моделях с турбонаддувом, так и на более новых двигателях. Обязательный прогрев особенно важен для двигателей, выпущенных в 70-х, 80-х и 90-х годах.

Также следует обращать внимание на тип моторного масла, используемого в двигателе автомобиля. Если водитель предпочитает "минералку", полусинтетическое масло или масло с высокой вязкостью, прогрев требует особого внимания.

Эксперты определяют маловязкие моторные жидкости как те, у которых индексы 0w20, 0w30, 5w30, 5w40. В то же время, такие масла создают более тонкое защитное покрытие, что может привести к увеличенному износу под действием повышенных нагрузок.

Кроме того, специалисты советуют даже при запуске нового автомобиля дать двигателю поработать на холостых оборотах около 5 минут.