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5 способов снижения расходов при использовании омывателей для ксеноновых фар

Специалисты объяснили, почему нельзя отключать омыватели фар

1:03
Авто

Многие современные автомобили снабжены омывателями для фар, однако их использование может привести к значительным затратам стеклоомывающей жидкости. Из-за этого многие владельцы машин предпочитают отключать систему омывателей для ксеноновых фар в целях экономии. Несмотря на это, эксперты рекомендуют не отключать данное устройство.

Специалисты объяснили, почему нельзя отключать омыватели фар
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Специалисты описывают два основных способа отключения омывателей. Первый способ включает в себя снятие бампера и перенаправление трубок, а второй — удаление реле. Однако стоит учитывать, что большинство станций технического обслуживания откажутся проводить подобные процедуры.

Это связано с тем, что отсутствие стандартных омывателей фар может противоречить установленным нормам Таможенного союза. В случае обнаружения подобных модификаций сотрудниками Госавтоинспекции, владельцу автомобиля грозит штраф.

Кроме того, выключение омывателей может значительно снизить эффективность фар, что повышает риск плохой видимости на дороге в ночное время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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