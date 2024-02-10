5 способов снижения расходов при использовании омывателей для ксеноновых фар

Специалисты объяснили, почему нельзя отключать омыватели фар

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Многие современные автомобили снабжены омывателями для фар, однако их использование может привести к значительным затратам стеклоомывающей жидкости. Из-за этого многие владельцы машин предпочитают отключать систему омывателей для ксеноновых фар в целях экономии. Несмотря на это, эксперты рекомендуют не отключать данное устройство.

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Специалисты описывают два основных способа отключения омывателей. Первый способ включает в себя снятие бампера и перенаправление трубок, а второй — удаление реле. Однако стоит учитывать, что большинство станций технического обслуживания откажутся проводить подобные процедуры.

Это связано с тем, что отсутствие стандартных омывателей фар может противоречить установленным нормам Таможенного союза. В случае обнаружения подобных модификаций сотрудниками Госавтоинспекции, владельцу автомобиля грозит штраф.

Кроме того, выключение омывателей может значительно снизить эффективность фар, что повышает риск плохой видимости на дороге в ночное время.