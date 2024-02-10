5 признаков необходимости замены шин: экспертное руководство для безопасного вождения

Эксперты рассказали, как понять, что пришла пора менять шины

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Производители шин отмечают, что срок эксплуатации их продукции составляет примерно пять лет. Однако использование зимних шин в течение нескольких сезонов подряд допустимо лишь при бережном использовании. Тем не менее, дорожные условия в различных странах обычно далеки от мягкости и щадящего режима.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалисты делятся сведениями о признаках, указывающих на необходимость замены шин. Первым сигналом для водителя должна быть высота протектора. Для зимних шин она должна оставаться в пределах 11 миллиметров, а остаточная глубина протектора не должна опускаться ниже 4 миллиметров. Также следует внимательно оценивать состояние поперечных прорезей в протекторе: стертый рисунок свидетельствует о необходимости замены. Специалисты отмечают, что высота прорезей не должна превышать 6 миллиметров.

Также следует обратить внимание на неравномерный износ протектора: если высота протектора по краям значительно отличается от высоты в центре, это также может указывать на необходимость замены шин. По мнению автоэкспертов, эксплуатация шины в таком состоянии несет риски с точки зрения безопасности дорожного движения.