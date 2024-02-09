Как избежать лишения прав за выпивку в автомобиле: экспертное мнение

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Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru провел исследование с представителем ГИБДД о том, в каких случаях пить в машине без риска потерять водительские права. В соответствии со статьей 12.8 КоАП, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, но существуют ситуации, когда законопослушный водитель может быть ошибочно обвинен.

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Например, выход к своему припаркованному автомобилю за забытой вещью или простое нахождение в машине в состоянии опьянения на водительском месте может привести к штрафу и лишению прав.

Суды часто доверяют показаниям полиции, поэтому водителям следует принимать меры предосторожности. Рекомендации включают использование видеозаписей, подтверждающих отсутствие попытки управления машиной в нетрезвом состоянии, и убедиться, что машина не двигалась с места. Важно также обеспечить наличие неоспоримых доказательств, например, через видеорегистраторы в салоне или записи видеонаблюдения окрестностей, чтобы защититься от ошибочного обвинения и лишения водительских прав.