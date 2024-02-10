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Избегайте ошибок: как выбрать подержанный автомобиль без риска

Названа главная ошибка при покупке подержанного автомобиля

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Авто

Эксперты выявили главную ошибку при покупке подержанного автомобиля на вторичном рынке: недостаточное внимание к состоянию кузова. Они подчеркнули, что кузов не должен иметь признаков коррозии или следов предыдущих аварий.

Названа главная ошибка при покупке подержанного автомобиля
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, специалисты указали на необходимость тщательной проверки состояния основных компонентов автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и подвеску. Особое внимание следует уделить износу двигателя и состоянию амортизаторов.

Важно избегать распространенных мошеннических схем, таких как изменение показаний одометра. Подчеркивается необходимость внимательного ознакомления с условиями договора, так как в нем могут быть указаны невыгодные для покупателя условия возврата автомобиля.

Эксперты также предупреждают о попытках скрыть дефекты автомобиля со стороны недобросовестных продавцов. Они рекомендуют избегать приобретения подержанных автомобилей, произведенных в Китае или Южной Корее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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