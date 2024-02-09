В ГИБДД объяснили, что нужно сделать, если в дороге потерян номер автомобиля

Потеряли номер на автомобиле? Что делать и к кому обращаться

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Потеря госномера на автомобиле теперь стала менее страшной проблемой, благодаря онлайн-заказу дубликатов номерных знаков. Портал njcar. ru выяснил, что процесс заказа занимает всего несколько минут и может быть осуществлен без выхода из дома.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Однако в ГИБДД напоминают, что использование автомобиля без номеров во время изготовления дубликата запрещено и влечет за собой штраф и лишение прав. Если оба номера потеряны и есть подозрение на кражу, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию, чтобы предотвратить возможное их использование для совершения правонарушений на других автомобилях.

Для предотвращения проблем с кражей номеров также рекомендуется провести перерегистрацию автомобиля через портал Госуслуги.