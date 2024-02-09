В ГИБДД объяснили, что нужно сделать, если в дороге потерян номер автомобиля

Потеря госномера на автомобиле теперь стала менее страшной проблемой, благодаря онлайн-заказу дубликатов номерных знаков. Портал njcar. ru выяснил, что процесс заказа занимает всего несколько минут и может быть осуществлен без выхода из дома.
Однако в ГИБДД напоминают, что использование автомобиля без номеров во время изготовления дубликата запрещено и влечет за собой штраф и лишение прав. Если оба номера потеряны и есть подозрение на кражу, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию, чтобы предотвратить возможное их использование для совершения правонарушений на других автомобилях.
Для предотвращения проблем с кражей номеров также рекомендуется провести перерегистрацию автомобиля через портал Госуслуги.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.