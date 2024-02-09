Названы причины продажи годовалых авто: как россияне оказываются за рулем "почти новых" машин!

Тайны продажи "почти новых" автомобилей: почему россияне расстаются с машинами после года эксплуатации

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Эксперты из портала "Новые автомобили" раскрыли загадочные объявления о продаже годовалых автомобилей с минимальным пробегом.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ТОП-5 причин входят: несоответствие ожиданиям владельца от комфорта и динамики машины, реализация кредитного автомобиля, продажа транспортных средств, участвовавших в ДТП, а также машины из такси или торговых фирм.

Некоторые продавцы оказываются мошенниками, использующими автомобили для "подстав" и незаконных схем со страховками.