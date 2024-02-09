Названы причины продажи годовалых авто: как россияне оказываются за рулем "почти новых" машин!

Эксперты из портала "Новые автомобили" раскрыли загадочные объявления о продаже годовалых автомобилей с минимальным пробегом.
В ТОП-5 причин входят: несоответствие ожиданиям владельца от комфорта и динамики машины, реализация кредитного автомобиля, продажа транспортных средств, участвовавших в ДТП, а также машины из такси или торговых фирм.
Некоторые продавцы оказываются мошенниками, использующими автомобили для "подстав" и незаконных схем со страховками.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.