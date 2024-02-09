Секретные уловки турбированных моторов: почему в холодную зиму ваш автомобиль может страдать?

Турбированные двигатели: преимущества и недостатки в условиях российской зимы

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Автопроизводители все чаще устанавливают турбированные двигатели для уменьшения вредных выбросов и экономии топлива.

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Однако в суровых условиях российской зимы эти силовые агрегаты подвергаются повышенным нагрузкам при запуске в мороз и быстрому остыванию после остановки. Это может привести к ускоренному износу как самого двигателя, так и турбины из-за больших перепадов температур.

Поэтому рекомендуется особенно тщательно прогревать турбомоторы в холодную погоду, чтобы увеличить их ресурс и сохранить производительность.