Что делать, если машина застряла в сугробе: нажимать на "газ" нельзя

Автоэксперт Киреенко рассказал, как выбраться зимой из сугроба без посторонней помощи

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Если ваш автомобиль застрял в снегу, не стоит впадать в панику и резко нажимать на педаль газа. Вместо этого, рекомендуется выйти из машины и оценить ситуацию: что находится под колесами — снежная каша или лед. Этот совет был представлен руководителем автосервиса Николаем Киреенко в беседе с изданием ТСН24.

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"Не следует бесцельно ускоряться, не размышляя. После выхода из автомобиля важно определить, что именно мешает движению — снег или лед. Если это рыхлый снег, необходимо очистить местность вокруг машины, освободив колеса и днище. Некоторые рекомендуют снижать давление в шинах, но это может оказаться неэффективным при глубоком сугробе", — подчеркнул собеседник.

Если у вас нет цепей, можно попробовать подложить коврики под ведущие колеса, но не следует останавливаться до тех пор, пока автомобиль не выйдет на ровное место. Коврики следует подобрать только после того, как автомобиль будет на безопасной поверхности, отмечает Киреенко. Еще один метод — раскачивание машины — также распространен среди водителей, но его применение различается в зависимости от типа коробки передач, отмечает эксперт.

"С механической коробкой передач раскачать машину проще. Нужно немного двинуться и въехать на бугор, затем отпустить тормоз и включить заднюю передачу, чтобы откатиться назад. После того как колесо достигнет противоположного края ямы, следует сменить передачу. Это нужно делать, пока машина не начнет двигаться и выйдет из снежного плена. Главное — чувствовать ритм, раскачивая транспорт, подобно маятнику", — поясняет специалист.

С автоматической коробкой передач следует быть крайне осторожным при раскачивании автомобиля, иначе можно повредить трансмиссию из-за быстрого переключения между положениями D и R через N. Следует плавно стартовать в положении либо D, либо R, отпуская газ, когда автомобиль начинает откатываться. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока шины не сцепятся с дорогой. При этом необходимо следить за тем, чтобы коробка передач не перегрелась, добавил Киреенко.

При наличии полного привода или блокировки дифференциала их следует включить перед выездом из снежного заноса. Если во время движения по снежной дороге возникает ощущение, что машина теряет сцепление, следует включить пониженную передачу и продолжать движение, избегая остановки и совершая плавные маневры, заключил Киреенко.