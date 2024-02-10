Защитите себя на дороге: ваши права и возможности при встрече с инспектором ГИБДД

"За рулем": как зафиксировать в протоколе аргументы в пользу своей невиновности

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Знание определённых законов может повысить вашу уверенность в случае неприятной встречи с инспектором ГИБДД. Журнал "За рулем" разработал справочник для водителей, в котором собраны типичные ситуации на дороге и способы их успешного разрешения. В частности, в нём подробно рассматривается право водителя давать свои объяснения в протоколе.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Это право закреплено в части 4 статьи 28.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Протокол является ключевым доказательством вашего нарушения, поэтому крайне важно предоставить в нём свои пояснения, если вы не признаёте свою вину. Отказ от подписания протокола — не лучший вариант, так как это лишает вас основ для апелляции. Инспектор сделает соответствующую запись, но наказание останется прежним.

Если вы стремитесь к справедливости, лучше зафиксировать в протоколе аргументы в вашу защиту. Предварительно ознакомьтесь с бланком и убедитесь, что точно знаете, где находится раздел "Объяснения и замечания по содержанию протокола".

Кстати, если места в этом разделе недостаточно, вполне допустимо писать на полях или на обратной стороне документа. Однако простое утверждение о несогласии водителя с мнением инспектора не имеет смысла, утверждает эксперт, приглашенный "За рулем".