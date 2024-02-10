Что-то жужжит: каких звуков в машине бояться не стоит

Автоэксперт Стрельбицкий: не всегда нужно пугаться звуков, издаваемых автомобилем

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Директор отдела механического обслуживания в "Авилон Kia", Вадим Стрельбицкий, подчеркивает, что определенные звуки, которые может издавать автомобиль, не должны вызывать беспокойство у владельцев.

Фото: openverse by cosmic_spanner is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, шум от шин при движении является нормальным явлением и не должен вызывать тревогу. Этот звук зависит от типа шин, состояния дороги, скорости и других факторов.

Во-вторых, шум от работы вентиляции и кондиционера также считается обычным. Его уровень может изменяться в зависимости от настроек системы и ее режима работы.

В-третьих, нормальные звуки от амортизаторов и подвески могут включать небольшие скрипы или стуки при движении по неровной дороге. Шумы, исходящие от двигателя, не всегда свидетельствуют о поломке. Некоторые звуки, такие как щелчки или тихие шумы, могут быть обусловлены нормальной работой различных компонентов двигателя.

Эксперт отмечает, что стоит обращаться к специалистам сервисного центра, если шумы сопровождаются другими аномальными звуками или если различные системы начинают демонстрировать сбои, что может свидетельствовать о неисправностях, требующих диагностики и ремонта.