Что-то жужжит: каких звуков в машине бояться не стоит

Директор отдела механического обслуживания в "Авилон Kia", Вадим Стрельбицкий, подчеркивает, что определенные звуки, которые может издавать автомобиль, не должны вызывать беспокойство у владельцев.
Во-первых, шум от шин при движении является нормальным явлением и не должен вызывать тревогу. Этот звук зависит от типа шин, состояния дороги, скорости и других факторов.
Во-вторых, шум от работы вентиляции и кондиционера также считается обычным. Его уровень может изменяться в зависимости от настроек системы и ее режима работы.
В-третьих, нормальные звуки от амортизаторов и подвески могут включать небольшие скрипы или стуки при движении по неровной дороге. Шумы, исходящие от двигателя, не всегда свидетельствуют о поломке. Некоторые звуки, такие как щелчки или тихие шумы, могут быть обусловлены нормальной работой различных компонентов двигателя.
Эксперт отмечает, что стоит обращаться к специалистам сервисного центра, если шумы сопровождаются другими аномальными звуками или если различные системы начинают демонстрировать сбои, что может свидетельствовать о неисправностях, требующих диагностики и ремонта.
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