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5 причин, почему техобслуживание после гарантии – не просто прихоть, а необходимость

Автоэксперт Рузанов разъяснил, что и на каком пробеге нужно менять в машине

2:42
Авто

Мнение некоторых водителей о том, что техническое обслуживание перестает быть обязательным после окончания гарантийного периода, является ошибочным, считает Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов Fit Service.

Автоэксперт Рузанов разъяснил, что и на каком пробеге нужно менять в машине
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Он подчёркивает, что перечень работ по обслуживанию зависит от нескольких факторов, включая пробег автомобиля и рекомендации производителя. Производители устанавливают определенные интервалы обслуживания, в течение которых требуется замена деталей или проведение профилактических работ.

В среднем рекомендуется проходить техническое обслуживание каждые 7,5-8 тысяч километров или не реже одного раза в год, чтобы поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. Также перед дальними поездками рекомендуется провести внеплановое техническое обслуживание для обеспечения безопасности и комфорта во время поездки, что поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Для новых автомобилей с пробегом до 7,5 тысяч километров рекомендуется проводить следующие работы: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (каждые 6-7 тысяч километров), замену воздушного фильтра (также каждые 6-7 тысяч километров), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч километров, но в сложных условиях эксплуатации – чаще), а также шприцевание карданных валов, если они присутствуют в конструкции автомобиля.

Для "пожилых" автомобилей старше 12 лет и с пробегом более 300 тысяч километров к списку работ добавляются замена охлаждающей жидкости (каждые 50 тысяч километров), замена жидкости трансмиссии (каждые 60 тысяч километров), замена тормозной жидкости (каждые 40 тысяч километров), замена жидкости ГУР (каждые 40-50 тысяч километров), проверка и при необходимости замена свечей зажигания, замена топливного фильтра (по показаниям), аппаратная чистка форсунок (каждые 20-30 тысяч километров), а также диагностика кондиционера, АКБ, двигателя и электронных систем управления.

Эксперт напоминает, что техническое обслуживание включает в себя регулярные процедуры по замене расходных материалов, таких как технические жидкости и детали, подверженные износу. Этот комплекс работ также включает проверку и обслуживание ключевых систем автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия, тормозная система, система охлаждения, подвеска и другие, с целью обеспечения безопасности, надёжности и долговечности автомобиля.

Регулярное проведение техобслуживания помогает предотвратить дорогостоящие ремонты и обеспечивает бесперебойную работу транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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