5 причин, почему техобслуживание после гарантии – не просто прихоть, а необходимость

Мнение некоторых водителей о том, что техническое обслуживание перестает быть обязательным после окончания гарантийного периода, является ошибочным, считает Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов Fit Service.
Он подчёркивает, что перечень работ по обслуживанию зависит от нескольких факторов, включая пробег автомобиля и рекомендации производителя. Производители устанавливают определенные интервалы обслуживания, в течение которых требуется замена деталей или проведение профилактических работ.
В среднем рекомендуется проходить техническое обслуживание каждые 7,5-8 тысяч километров или не реже одного раза в год, чтобы поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. Также перед дальними поездками рекомендуется провести внеплановое техническое обслуживание для обеспечения безопасности и комфорта во время поездки, что поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге.
Для новых автомобилей с пробегом до 7,5 тысяч километров рекомендуется проводить следующие работы: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (каждые 6-7 тысяч километров), замену воздушного фильтра (также каждые 6-7 тысяч километров), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч километров, но в сложных условиях эксплуатации – чаще), а также шприцевание карданных валов, если они присутствуют в конструкции автомобиля.
Для "пожилых" автомобилей старше 12 лет и с пробегом более 300 тысяч километров к списку работ добавляются замена охлаждающей жидкости (каждые 50 тысяч километров), замена жидкости трансмиссии (каждые 60 тысяч километров), замена тормозной жидкости (каждые 40 тысяч километров), замена жидкости ГУР (каждые 40-50 тысяч километров), проверка и при необходимости замена свечей зажигания, замена топливного фильтра (по показаниям), аппаратная чистка форсунок (каждые 20-30 тысяч километров), а также диагностика кондиционера, АКБ, двигателя и электронных систем управления.
Эксперт напоминает, что техническое обслуживание включает в себя регулярные процедуры по замене расходных материалов, таких как технические жидкости и детали, подверженные износу. Этот комплекс работ также включает проверку и обслуживание ключевых систем автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия, тормозная система, система охлаждения, подвеска и другие, с целью обеспечения безопасности, надёжности и долговечности автомобиля.
Регулярное проведение техобслуживания помогает предотвратить дорогостоящие ремонты и обеспечивает бесперебойную работу транспортного средства.
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